Prezidentské voľby 2024

Kedy sa konajú prezidentské voľby?

Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca 2024. Prípadné druhé kolo bude v sobotu 6. apríla. Postupujú doň dvaja kandidáti so ziskom najvyššieho počtu hlasov z prvého kola. Druhé kolo volieb by sa nekonalo v prípade, ak by jeden zvolený kandidát získal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov už v prvom kole. zistiť viac